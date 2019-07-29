İranlı genç satranççı, satranç büyükustası oldu

Türkiye Satranç Süper Ligi 13. Turunda zaferlerinde devam eden Alirıza Firuzca, 2700 puanını elde ederek, satranç büyükustası unvanını kazandı.

16 yaşında satranç büyükustası olan ilk kişi olarak ds adını altın harflerle tarihe yazdıran Firuzca, Çinli Wi Yi'nin ardından bu küçük yaşta bu unvanını kazanan ilk satranççı oldu.

Hatta dünya satrancının bir numarası Norveçli Magnus Carlsen, 17 yaşında büyükusta olabilmiştir.

İran'ın Mazenderan ilinde dünyaya gelen Firuzca, geçtiğimiz yıllarda çok defa satrançta adından söz ettirmiş ve çok sayıda ödüller kazanmıştır. Firuzca halihazırda İran satrancının bir numarası oyuncusu konumunda.

2013 yılında İran'ın duayen satranççılarından İhsan Kaymakami'yi yenerek yıldızı parlamaya başlayan Firuzca, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda 2 kez şampiyon ve bir kez ikinci, Asya şampiyonluğu ve İran Satranç Şampiyonası'nın 2 defa şampiyonluğu gibi başarılar elde etmiştir.

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