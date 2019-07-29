İran'ın 'Kutu Adam'ı ABD’de gösterime girdi

Tara Otadi, Behzad Halaç, Hamidrıza Abbasi, Dara Haydariyan, Hüseyin Nurcihani'nin oynadığı 'Kutu Adam', ABD'de düzenlenecek Action on Film Megafest Film Festivali'nde 31 Temmuz tarihinde gösterime girecek.

Filmde, tahta bir kutuda yaşayan ve annesinin isteklerine karşı gelmeyen bir gencin hayatı hakkında bir film yaparak başarıya ulaşmak isteyen orta yaşlı bir muhabirin hikayesi anlatılıyor. Muhabir, gencin dünyasına yaklaştıktan sonra şaşırır ve onun hayatı ve kutuda yaşamından etkilenir.

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