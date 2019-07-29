Türk belgeselciler, İran'ın Meşhed kenti ile ilgili bir belgesel çekiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Meşhed Ofisi Başkanbı Gulamabbas Erbab Halis, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'Bu amaçla Türkiye Kanal 7 Televizyonu'ndan bir ekip, 'Dünyayı Geziyorum' programını yapmak üzere 27 Temmuz günü kentimize gelmişler ve 5 Ağustos tarihine kadar şehrimizde konuk olarak bulunacaklar' dedi.

Bu belgeselin İran Dışişleri Bakanlığı Meşhed Ofisi'nin teklifi üzerine İran İslam Cumhuriyeti'nin kamu diplomasi faaliyetleri doğrultusunda özellikle kutsal Meşhed şehrininin tanıtımı amacıyla çekildiğini kaydeden Erbab Halis, belgeselin Türkiye ve diğer Türk dilli müslüman turist ve dini ziyaretçileri şehre çekmek amacı taşıdığını bildirdi.

Erbab Halis sözlerine şöyle devam etti:

'Bu belgeselin çekim işleri İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü Kamu Diplomasisi ve Medya İşleri Yardımcılığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu ve Rezevi Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile devam ediyor.'

Her yıl 2 milyondan fazla turist, Meşhed'i ziyaret etmek amacıyla şehre geliyor. Türkiye, Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, Avustralya, Hindistan, Lübnan, Pakistan, BAE gibi ülkelerin yanı sıra Latin Amerika, Doğu ve Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen turistler İran'ın en büyük ikinci kentini ziyaret edenler arasında.

Turistler genellikle dini ziyaret, seyahat ve tedavi hizmetlerini almak amacıyla Meşhed'i ziyaret ediyor.

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