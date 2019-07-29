Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu, Tebriz İslami Azad Üniversiyesi'nde Türkçe bölümünün açılmasını istedi

Doğu Azerbaycan İslami Azad Üniversitesi Rektörü Aziz Cevanpur ile bir araya gelen Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Güngör, dost ve komşu iki ülke İran ve Türkiye'nin kalkınmasının her iki halkın yararına olduğunu belirterek, 'Türk Dil ve Edebiyatı bölümünün Tebriz İslami Azad Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora düzeyinde açılması, iki ülke kültürünü yakından tanıma fırsatını sunacaktır' diye konuştu.

'İran ve Türkiye arasında üniversiteler arası işbirliği çok yararlı olmakla birlikte, Türkiye'ye gelecek öğretim görevlileri, Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu'nun koordinasyonu ile üniversitelerimizde araştırma ve inceleme için gerekli kolaylıkları elde edebilirler' diyen Güngör, Tebriz İslami Azad Üniversitesi'nin İran üniversiteleri ile Türkiye üniversiteleri arasında köprü görevi yaparak, bilimsel ilişkilerin gelişmesinbe katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.

Doğu Azerbaycan İslami Azad Üniversitesi Rektörü Aziz Cevanpur da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Türkiye ve İran bilim alanında bölgenin en üstün iki ülkesidir. Son yıllarda Türkiye bilimsel yönden büyük ilerlemeler kaydetmiş ve İran da bazı bölümlerde dünyada bir numaradır' dedi.

İran ve Türkiye üniversitelerinin bilimsel görüşme ve iş birliğinin bölgenin bilim düzeyini geliştireceğinin altını çizen Cevanpur, 'Müslüman ülkelerin iş birliği, bölgenin gelişme ve kalkınmasına yararlı olacak ve bölgemizi diğer ülkelerden bağımsız kılacaktır. İslami Azad Üniversitesi İran genelinde en büyük üniversiteler arasında yer alıyor ve üniversitemizin kapasitelerinin kullanılması durumunda, İran ve Türkiye iş birliği ve ilişkileri daha da gelişecektir' diye ekledi.

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