İran’ın güneydoğusunda 11 bin kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kale Genc İlçe Güvenlik Kurulu Başkanı Ata Naveki, 6 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı ve kaçakçıkların sığınaklarından 1 ton 100 kg uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini belirtti.

İrna'ya konuşan Naveki, Kale Genc, Kehnuç ve Menucan ilçelerinde uyuşturucu tacirleri aleyhine düzenlenen operasyonlarda 11 bin kg çeşitli uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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