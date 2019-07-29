İran: AB pratik bir adım atmazsa, nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımına geçeceğiz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nda değinerek, 'AB tarafı, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki raahhütlerini azaltması yönündeki yaklaşımına biraz itiraz ettiler. İran da onların pratiğe geçmemeleri ve davranışlarından biraz hoşnutsuzluğunu ifade etti' diye belirtti.

Sözcü şu ifadeleri kullandı:

'Toplamda bu toplantı yapıcı, ileriye dönük ve açıklıklaydı. İşin sürdürülmesi için ortam daha şeffaftır. Bazı cüzi uzlaşılar sağlanırsa, ileriye dönük bir adım olarak Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenir. Biz hala Avrupalıların nükleer anlaşmanın uygulanması için etkin ve gözle görülür eylemlerini bekliyoruz.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi gemiler ve Fars Körfezi'nde tansiyon gibi bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında yetkililerimizle görüştü, ancak arabuluculuk için geldiğini onaylamıyorum. Buna rağmen bu tür meselelerle İranlı yetkililerle görüşmesi doğaldır.

İran'ın Fars Körfezi'ne 1500 mil kıyısı bulunmakta ve Hürmüz Boğazı'nın çoğunluk bölümü İran tarafındadır. Oranın güvenliğini sağlamak bizim üzerimizde ve Umman'la Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için iş birliği yapıyoruz.

Suudi Arabistan'ın İran'la müzakereye hazır olduklarını açıklamalarını olumlu bir işaret olarak değerlendiriyoruz. İran defalarca İslami ülkeler arasındaki sorunların ön koşulsuz olarak çözülmesini bildirmiş ve İslami ülkeleri yakınlaştıran her adıma sıcak bakmıştır. Bu olumlu işarete yanıtımız, olumludur.'

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