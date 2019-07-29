Petrol piyasasının kontrolü için yeni birlik oluşmakta

Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Pedidar, 'Uluslararası Enerji Ajansı petrol ve dünya ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili yayınladığı raporda, İran, Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan'ın petrol piyasasının kontrol etmek için yeni bir birlik oluşturmaya başladıklarını ve dünya petrol piyasasında yeni bir ekonomik halkanın ortaya çıkmaya başladığını bildirmiştir' diye konuştu.

Pedidar, BP'nin 2019 yılı dünya enerji durumu konusundaki verilerine değinerek, 'Bu verilere göre, fosil yakıtlar dünya enerji tüketiminin yüzde 84.7'lik payını elinde bulunduruyor. ABD de petrol, doğalgaz ve kömür üretiminde dünyanın bir numarasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in de petrol üreten en iyi 5 ülkeden biri olarak adından söz ettirdiğini açıklayan Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Pedidar, 'ABD de 2019 yılında en büyük doğalgaz üreticisi konumuna gelmiştir. Kanada, Çin ve Norveç ise enerji üretiminde dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri olarak kendine yer bulmuştur' diye belirtti.

Pedidar konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Uluslararası araştırma merkezlerinin verilerine göre, ABD, Rusya ve İrabn fosil yakıtların üretimi açısından listesinin başında yer alıyor. Oysa Ortadoğu ülkeleri ilk 10 ülke içinde değillerdir.'

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