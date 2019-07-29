AB'den nükleer anlaşmaya tam destek

AB resmi sitesinde yayınlanan habere göre, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın isteği üzerine 28 Temmuz günü nükleer anlaşmanın tam ve etkin biçimde uygulanmasının görüşülmesi amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı düzenlendi.

AB Dış Politika Yüksek Komiseri Federica Mogherini'nin temsilcisi olarak Helga Schmid'in başkanlığında düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na İran da dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya üye ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi müdürler katıldı.

Nükleer anlaşma maddeleri uyarınca, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı, byu anlaşmanın uygulanması konusunda denetim görevi üstlenmektedir.

Toplantıya katılanlar, nükleer anlşamanın korunmasını desteklediklerini belirterek, taahhütler ve yaptırımların kaldırılmasının bu anlaşmanın iki ana bölümünü oluşturduğu üzerinde hemfikir olduklarını açıkladı.

Katılanlar ayrıca Erak ve Fordo nükleer tesisleri başta olmak üzere tamamen barışçıl mahiyetli olan İran nükleer projelerinin devamı için tam destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı dün Viyana'da İran'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın yanı sıra diğer üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

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