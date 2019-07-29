Suudi Arabistan'da İranlı hacılara Farsça ile karşılama

Farsça, Türkçe, İngilizce, Japonca, Urduca, İspanyolca ve Endonezyaca, Cidde ve Menide uluslararası havalimanlarında hacıların karşılamak için kullanılan diller arasında.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, Pasaport Genel Müdürlüğü çeşitli dillerde konuşan bazı öğrencileri Cidde ve Medine'deki havalimanlarında istihdam ederek, bu ülkeye hac merasimi için gelen hacılarla kendi dillerinde iletişim kurarak konuşmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Bu karar, hacılarla daha iyi iletişim ve onların işlemlerinin daha hızlı yapılması için uygulanmakta ve ayrıca hacıların hac merasimine katılmaları için tüm imkanlar sağlanmıştır' ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan hac yetkilileri de İranlı hacıların bulundukları otellere gelerek, tatlı ve çiçekle onları karşılıyor.

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