Hepatit C ilacı İran'da üretiliyor

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rıza Melikzade, 'İran, hepatit C hastalığını tamamen tedavi etmek ve ortadan kaldırmak için planlamalar yapmış. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç ülke içinde üretilmekte ve sigorta kapsamındadır' ifadesini kullandı.

'Bu ilacın üretimin ilk aşamasında 1400 kişi tedavi altına alındı. Bunlardan %98'i tedavi edildi, ancak ulusal çapta tutuklular ve uyuşturucu bağımlıları gibi bu hastalığının ana mahzeni olan kişiler üzerinde araştırma yapacağız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinde bu hastalığı taşıyan çok sayıda kişiyi tespit ettiklerini açıklayan yetkili, bu sayının 5 bini bulabileceğini kaydetti.

Hepatit B virüsünü tespit eden Nobel ödüllü Baroch Samuel Bloomberg'in anısına 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak ilan edilmiştir.

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