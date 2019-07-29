İslam İnkılabı Rehberi, İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu tebrik etti

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ayetullah Hamanei'nin mesajında şu ifadeler kullanıldı:

'Allah adı ile

Değerli gençler!

Şampiyon olmanızı kutlarım. Halkı sevindirdiniz. Size şükranlarımı sunuyorum.'

Cumhurbaşkanı Ruhani ve diğer üst düzey yetkililer de dün yayınladıkları tebrik mesajlarında İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı'nın dünyada şampiyon olmasını kutladı.

İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, iki gün önce Bahreyn'de düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek, tarihte ilk kez dünya şampiyonu oldu.

İran daha önceki şampiyonalarda sadece 2007 yılında üçüncülüğü elde ederek, bronz madalya sahibi olmuştu.

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