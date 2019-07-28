28 Temmuz 2019 - 23:12
Journalist ID: 2391
News Code 83415429
0 Persons

Dışişleri Bakan Yardımcısı:

İran petrolünü taşıyan geminin alıkonulması, nükleer anlaşmanın ihlalidir

İran petrolünü taşıyan geminin alıkonulması, nükleer anlaşmanın ihlalidir

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, İran petrolünü taşıyan tankere Cebelitarık Boğazı’nda el konmasının nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini belirterek, ‘Bu anlaşmaya üye ülkeler, İran petrol ihracatı rotasında her hangi bir engel üretmemeleri gerekmetedir’ dedi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Olağanüstü Toplantısı’na katılmak için Viyana’da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ‘Geçtiğimiz bir ay boyunca nükleer anlaşma ile ilgili bir hayli gelişme yaşandı. Bu süre boyunca İran anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya başladı ve UAEA’nın bununla ilgili raporları yayımlandı’ ifadesine yer verdi.

ABD’nin de UAEA Yönetim Kurulu’na başvurarak, konuyu buraya taşımaya çalıştığını ifade eden Irakçı, ‘Ancak AB ülkeleri burada akıllı bir duruş sergileyerek, anlaşma ile ilgili konuların görüşülme yerinin UAEA Yönetim Kurulu olmadığını ve bu meselelerin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini belirttiler’ diye vurguladı.

Öte yandan bu dönemde Cebelitarık Boğazı’nda İran petrolünü taşıyan petrol tankerine el konduğunu kaydeden İranlı yetkili, ‘Bize göre bu eylem nükleer anlaşmanın ihlali demektir, çünkü bu anlaşmaya üye ülkeler İran petrol ihracatı önünde engel töretmemeleri gerekiyor’ değerlendirmesine bulundu.

Yapılacak toplantının şov ve fotoğraf çekmekten öte olmasını istediklerinin altını çizen Irakçı, ‘Bunun açık sonuçları olmasını istiyoruz. Toplantı sırasında üye ülkelerle ikili, üçlü veya çok taraflı görüşmeleriiz olacak’ dşye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 2 =