İran petrolünü taşıyan geminin alıkonulması, nükleer anlaşmanın ihlalidir

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Olağanüstü Toplantısı’na katılmak için Viyana’da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ‘Geçtiğimiz bir ay boyunca nükleer anlaşma ile ilgili bir hayli gelişme yaşandı. Bu süre boyunca İran anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya başladı ve UAEA’nın bununla ilgili raporları yayımlandı’ ifadesine yer verdi.

ABD’nin de UAEA Yönetim Kurulu’na başvurarak, konuyu buraya taşımaya çalıştığını ifade eden Irakçı, ‘Ancak AB ülkeleri burada akıllı bir duruş sergileyerek, anlaşma ile ilgili konuların görüşülme yerinin UAEA Yönetim Kurulu olmadığını ve bu meselelerin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini belirttiler’ diye vurguladı.

Öte yandan bu dönemde Cebelitarık Boğazı’nda İran petrolünü taşıyan petrol tankerine el konduğunu kaydeden İranlı yetkili, ‘Bize göre bu eylem nükleer anlaşmanın ihlali demektir, çünkü bu anlaşmaya üye ülkeler İran petrol ihracatı önünde engel töretmemeleri gerekiyor’ değerlendirmesine bulundu.

Yapılacak toplantının şov ve fotoğraf çekmekten öte olmasını istediklerinin altını çizen Irakçı, ‘Bunun açık sonuçları olmasını istiyoruz. Toplantı sırasında üye ülkelerle ikili, üçlü veya çok taraflı görüşmeleriiz olacak’ dşye ekledi.

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