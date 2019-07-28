Pompeo, Merziye Haşimi’ye demeç verebilir

Ocak 2019’da aile fertlerini görmek amacıyla gittiği ABD’de gözaltına alındıktan sonra kötü muameleye maruz kalan ve hapishanede birkaç gün tutuklu kalan Press TV muhabiri Merziye Haşimi, sırf İran devlet televizyonu Press TV’de ABD ile ilgili gerçekleri dile getirmeye çalıştığı için bütün bu eziyetleri çekti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, ‘Dışişleri Bakanı Zarif’in New York’ta çok izlenen kanallarla görüşmeler yapması, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu İran medyasında İran halkı ile konuşmak için talepte bulunmaya azorladı’ diye konuştu.

Pompeo’nun ‘İran halkına gerçekleri söyleme niyetinde olduğu’ sözlerini hatırlatan Rabii, ‘Bizim kadın muhabirimiz Haşimi gidip onunla mülakat yapabilir ve Pompeo burada istediği herşeyi dile getirebilir’ değerlendirmesinde bulundu.

Rabii konuşmasını şöyle sonlandırdı:

‘Biz sözleri duymaktan kaçınmıyoruz. Onların bizim gazeteci ve muhabirlere kaşrı gösterdikleri davranış, medya ve müzakere ortamıa bir türlü saygısızlık anlamına geliyor.’

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