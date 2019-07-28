İran’a uygulanan yaptırımlar, dünya ekonomik büyümesini yavaşlattı

IMF sitesinde yapılan açıklamaya göre, uzmanlar, İran, Türkiye, Arjantin ve Venezuela gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin iyileşmesi durumunda dünya ekonomisinin 2019-2020 arası pozitif seyrine gireceği görüşünde.

Rapora göre, 2019-2020 arası ekonomik büyümenin yüzde 70’inden fazlası, gelişmekte olan ülkelerle ilgilidir. Ancak bu ülkeler, ekonomik büyüme için dış talebe ihtiyaç duymaya devam etmeleri halinde, büyümeleri gelevekte daha yavaş olabilir.

İran bölge ve dünya enerji kutuplarından biri olarak, 80 milyonluk nüfusu ve Fars Körfezi kıyısında stratejik konumu nedeniyle büyük ticari kapasiteler barındırıyor ve sürekli birçok ülke için itahal ve ihracat açısında cazip bir seçenek olarak görülmektedir.

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