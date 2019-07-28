İran’ın araştırma uydusu fırlatılmaya hazır

İran Uzay Araştırmaları Merkezi İnceleme ve Teknoloji Bölüm Başkan Vekili Hadi Rızayi, ‘Yaptırımların ülke üzerinde oluşturduğu tüm sıkıntılar rağmen, yerli uzman ve araştırmacıların çabası sonucu bu merkezde bir uydunun yapım işleri tamamlanarak uzaya fırlatılmaya hazır duruma gelmiştir’ ifadesini kullandı.

Bir ölçüm uydusu ile telekomünikasyon uydusunun tamamlanma aşamasında olduğuna dikkati çeken Rızayi, ‘Halihazırda ileri teknolojiler, firmalarla ülkelerin kırmızı çizgisi konumuna gelmiş ve teknoloji kolaylıkla diğerlerine verilmiyor. Uzak teknolojisinin ileri teknoloji sahasında yer aldığı ve bunun diğer sanayi kollarında kullanılması nedeniyle, bu sektörde hassasiyetler daha fazladır. Ayrıca yıllardır yaptırımla uğraşan ülkemiz için bu, daha belirgin seviyededir’ diye ekledi.

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