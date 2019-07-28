İran filmi 'Lotus' Kanada'da gösterime girdi

24 Temmuz'da Kanada'nın Monitoba Eyaleti'nde başlayan 19. Gimli Film Festivali'nde İran filmi 'Lotus' seyirci ile buluştu.

Gimli Film Festivali, Kanada'nın Monitoba bölgesinde en büyük film festivali olarak, dünyanın dört bir yanından çeşitli ödüllü eserleri kabul ediyor ve en iyi ödülleri alanlara birer 11000 dolar veriyor.

Bu fetsivalde 'Lotus' filmi, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, İsveç, Fransa, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerden filmlerle yarıştı.

Lotus daha önce de ABD’nin ‘’Big Sky’’ Film Festivali'nden Sanatsal Bakış Açısı ödülü kazandı.

Lotus ayrıca Uluslararsı Beyrut Film Festivalinde en iyi yönetmenin ödülü, İngiltere Sheffield Belgesel Festivali'nin en iyi filmi, ABD Los Angel Film Festivali, Çek ve İngiltere Manchester Kısa Film Festivalinde en iyi film ödülünü almaya aday gösterildi.

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