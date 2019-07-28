18. Uluslararası Otomotiv Parçaları ve Ekipmanları Fuarı Şiraz'da düzenlenecek

Fars İl Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Mahmud Musevi, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bu fuar, Tahran fuarından sonra otomotiv sanayiinde ülkenin ikinci en büyük fuarı konumundadır' dedi.

Türkiye, İtalya, Fransa, Güney Kore, Japonya, Çin ve Almanya gibi ülkelerin yanı sıra ülke içinden de çok sayıda firmanın bu fuara katılacağının altını çizen Fars İl Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Mahmud Musevi, 'Bu fuarda satışa cunulacak ürünler yoktur. Amacımız sırf ürün tanıtım ve temsilciliğidir' ifadesine yer verdi.

Fuarın özel ve profesyonel bir fuar olduğuna dikkati çeken Musevi, halihazırda tüm ekonomik sıkıntılara rağmen katılımcıların sayısında %20'lik bir artışa tanık olduklarını sözlerine ekledi.

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