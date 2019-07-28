Yabancı güçlerin varlığı, bölgedeki tansiyonun asıl nedenidir

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı bölgesinde güvenliği sağlamakla sorumlu asıl aktörler olduğuna işaret eden Ruhani, 'İran islam Cumhuriyeti, Umman Denizi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası gemi trafiğinin serbestçe yapılması için güvenli bir rota olması konusunda çaba sarfediyor' diye konuştu.

İngiltere'nin İran petrolünü taşıyan gemiye Cebelitarık Boğazı'nda yasa dışı biçimde el koyduğunu, bunun onlar için karlı olması bir yana dursun, zarar vereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Hasan ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde denizcilik ve deniz trafiğinin güvenliğini tehlikye atmaya çalışan tüm unsurlara ve ihlallere karşı güçle karşı çıkacak' değerlendirmesinde bulundu.

Filistin, Yemen ve Suriye gibi bölgesel meselelerin birbiriyle iç içe olduğunun altını çizen Ruhani, 'Bölge gelişme ve kalkınmasını istiyorsak, tüm bölge ülkeleri bölge genelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması için ellerinden geleni yapmalılar' diye belirtti.

İran'ın asla diğer taraflarla tansiyon ve gerilim başlatan taraf olmadığına dikkati çeken Ruhani, 'Bölgede halihazırda yaşanan tatsız olaylar ve gerilimler, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden ve bu ülkenin içi boş imaj ve algılarından kaynaklanmaktadır' diye ekledi.

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