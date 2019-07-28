28 Temmuz 2019 - 12:48
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İranlı güreşçi 2012 Londra Olimpiyatlarının altın madalyasını kazandı

İranlı güreşçi 2012 Londra Olimpiyatlarının altın madalyasını kazandı

Tahran, IRNA- Dünya Güreş Birliği, Özbek güreşçi Artur Taymazov'un 120 kg'de doping yaptığının saptanmasının ardından altın madalyayı ondan alarak, İranlı güreşçi Kumeyl Kasımi'ye 2012 Londra Olimpiyatlarının altın madalyasını verdi.

İranlı güreşçi Kumeyl Kasımi daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etmişti, ancak 7 yıldan sonra rakibinin dopingli çıkması nedeniyle altın madalya kazandı.

Güreşçimiz 2016 Riyo Olimpiyatlarında ve Özbekistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş madalya almıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Disiplin Kurulu 2012 Londra Olimpiyatları'nda Özbek güreş.i Artur Taymazov'un dopingli olduğunu tespit etti.

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