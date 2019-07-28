Bahreyn'de son günlerde adaletsizce ve zorla alınan itiraflara dayanarak muhaliflerin idam edildiği yönündeki raporlara işaret eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Güvenlik odaklı yaklaşımları sıklaştırmak, Bahreyn'de krizin çözümüne katkı sağlamaz' diye konuştu.

Bahreyn hükümetinin aşırıcı ve el-Kaide terör örgütüne mensup kişileri kullanarak, muhalifleri saf dışı bırakmak istediğine ilişkin geçmişini hatırlatan Musevi, 'Bahreyn hükümetinin çeşitli bahanelerle protestocuları idam etmesi, daha önce terör örgütleri ile iş birliği yapmayı bıraktığını ve bu hükümetin muhalifleri ortadan kaldırma görevini kendi üstlendiğini gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurdu.

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