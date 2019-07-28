İran'ın Mayıs ayında Türkiye'ye petrol ihracatı 390 bin tonu aştı

Türkiye Mayıs ayında toplam 2 milyon 671 bin 510 ton (17 milyon varil ham petrol) ham petrol ithal ederek, geçen yılın Mayıs ayına göre bu oran yüzde 48 artış gösterdi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı da Mayıs 2019'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,89 azalarak 2 milyar 681 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Rusya 885 bin 738 ton ve Irak 757 bin 448 tonla Mayıs ayında Türkiye'nin en büyük petrol tedarikçileriydi.

Öte yandan Rusya 894, Azerbaycan 770 ve İran 543 milyon metreküple Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi oldu.

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