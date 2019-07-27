İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtlaya ile karşı karşıya gelen İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, rakibine karşı sahadan 3-2 galip ayrılarak, şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Millerimiz ikinci seti 25-17 üçüncü seti 25-23, beşinci seti 15-12 kazanırken ilk seti 25-17 ve dördüncü seti 25-22 skorla yenildi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın dünkü yarı final maçında da Brezilya ile karşı karşıya gelen Millilerimiz, rakibine karşı sahadan 3-0 galip ayrılarak, finale yükselmişti.

25-20, 25-14 ve 25-17 setlerle rakibi Brezilya'ya karşı galip gelen Millilerimiz, önceki 6 maçında tüm rakiplerini yıkıp geçen Brezilya'ya acımadı ve adını altın harflerle kupa tarihine yazdı.

Behruz Atayi İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görev yapıyor.

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