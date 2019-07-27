KOEP Bakanlar Ortak Komisyonu yarın Viyana’da düzenlenecek

Mihail Bogdanov twitter Hesabından yaptığı açıklamada, 'Uranyum zenginleştirme, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye tüm ülkelerin reddedilmez bir hakkıdır ve ABD yetkilileri bu gerçeği unutmuş görünüyor. Ancak, bu anlaşmanın dördüncü fıkrasının hükümlerinde bu, vurgulanmaktadır' ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran nükleer anlaşması komisyonunun siyasi yöneticiler düzeyinde toplantısının Temmuz ayı sonlarında Viyana'da gerçekleşeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun gelecek hafta anlaşmaya taraf ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi müdürler düzeyinde düzenleneceğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, geçen seferki ortak komisyon toplantısı sonrası İran’ın bazı taahhütlerini durdurma kararının sonuçlarının görüldüğü ve Avrupalı tarafların bu yeni durumun Dışişleri Bakanlar toplantısı öncesi tartışılmasını istediklerini belirtti.

Musevi, bu dönem zarfından İan Dışişleri Bakanı Zarif’in de ABB Dış Politika Komiseri Bayan Mogherini’ye bir mektup göndererek ambargoların etkisini gidermek için diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmediklerine dair bir mektup gönderdiğini diye kaydetti.

Musevi, Viyana’da düzenlenecek toplantının Avrupa ülkelerinin istemi doğrultusunda düzenlendiğini ve Dışişleri Bakanlar toplantısına alternatif olmadığını vurguladı.

Önce KOEP komisyon toplantısı, 28 Temmuz’da Amerika’nın KOEP’ten yasa dışı ayrılması sonrası İran isteği ile toplanan ilk toplantıdır ve ilk adımda, 26 ve 36. maddelere göre uranyum zenginleştirmesi ve ağır su üretimi üzerine uygulanan kısıtlamalar iptal edildi.

AB Dış Politika Komiseri Federica Mogherini, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su da dahil olmak üzere bu anlaşmayı kolaylaştırmanın yolları fikir alişverşinde bulunacak.

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