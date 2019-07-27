İngiliz petrol tankeri, deniz güvenliğinin korunması için tutuklandı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile yaptığı görüşmede, bölgesel değişimler de dahil olmak üzere siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri görüştü.

‘Diyalog ve anlayış şartlarını ortadan kaldıran bölgesel krizleri yönetme olasılığı ciddi krizler yaratır’ diyen Amiral Şemhani, bölgedeki barış ve istikrarın bölge ülkeleri arasında iş birliğini teşvik etme meselesi olacağını, bu nedenle bölgede bölge ötesi ülkelerin varlığının gereksiz olduğumu ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Suudi Arabistan'ın Yemen üzerindeki saldırganlığı ve katliamı kınayarak, Yemen krizine askeri bir çözüm olmadığını ve uluslararası toplumun, Yemen halkının isteklerine göre siyasi bir yöntem benimsemesi gerektiğini dile getirdi.

Şemhani şu ifadeleri kullandı:

‘Geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerine el koymasıın ardından Batılı ve bölge ülkeleri sorumsuz tepki gösterdi. Tüm ülkelerin uluslararası denizcilik yasalarına uyması gerektiğine inanıyoruz. Harekete geçme ihtiyacı var ve bu konuda ülkeler arasında bir fark yok’.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, geçmiş deneyimlerden yararlanma ve bölgedeki gerilimleri azaltmak da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlıktan kaçınmak için bölgede herhangi bir askeri harekattan kaçınmak gerektiğini vurguladı

Tüm ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası denizcilik yasalarına uyması gerektiğini dile getiren Umman Dışişleri Bakanı bin Alevi, tüm ülkelerin krizi tırmandırmak ve sebeplerine neden olmadan ticaretine zarar vermekten uzak durmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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