İranlı kız tekvandocular Asya'da 3 madalya elde etti

Kazvin ilinden bu yarışmalara katılan İran 12 Yaş Altı Tekvando Takımı'nda Ekrem Hudabende +73 kg, Nian Şamuhammedi +49 kg ve Bita Sanati -57 kg'de sırasıyla altıni gümüş ve madalya sahibi oldu.

Kazvin İl Tekvando Kurulu Sekreteri Tayyar Takipuri konu ile ilgili İrna'ya verdiği demeçte, üç kız tekvandocunun Kazvin ili için bir gurur kaynağı olduklarını dile getirdi.

Daha önce dünyanın en iyi tekdanvo teknik direktörü olarak seçilen Fatma Seferpur, İran 12 Yaş Altı Tekvando Takımı antrenörü olarak bu yarışmalarda görev yaptı.

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