27 Temmuz 2019 - 14:56
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İranlı bisikletçiler, Asya Bisiklet Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı

İranlı bisikletçiler, Asya Bisiklet Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı

Şiraz, IRNA- Ferzad Hudayari ve Feranek Pertovazer, İran Bisiklet Takımı temsilcileri olarak, Lübnan'dan düzenlenen 25. Asya Bisiklet Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Fars İl Bisiklet Kurulu Başkan Yardımcısı Leyla Hicazi konu ile ilgili İrna'ya yaptığı açıklamada, 'Lübnan'da düzenlenen bu yarışmalarda Feranek Pertovazer, Ferzad Hudayari, Ali Zöhrabizade, Ali Lehib ve Mehsa Maviz'den oluşan İran Bisiklet Takımı, Asya üçüncüsü oldu' dedi.

İran'dan önce Çin altın madalya kaznırken, Japonya ikinci olarak gümüş madalya sahibi oldu. Kazakistan ise dördüncü sırada yer aldı.

Hudayari daha önce de Time Trail katerogisinde Asya'da bronz madalya kazanmıştı. Feranek Pertovazer de Asya Cross Country kategorisinde üçüncü olmuştu.

25. Asya Bisiklet Şampiyonası 28 Temmuz'da son bulacak.

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