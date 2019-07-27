Tebriz-Türkiye bilimsel iş birliği artacak

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Hüseyin Güngör ile görüşen Doğu Azerbaycan Kapsamlı Bilim ve Uygulamalı Üniversitesi Rektörü Ferzan Halıcı, üniversitenin Tübitak ile bilmsel ve akademik iş birliğinin artırmak için çabva gösterdiklerini dile getirdi.

Tübitak'ın üniversitenin bilimsel imkan ve tesislerini geçen yıl incelediğine değinen Halıcı, 'Bu inceleme ziyaretinde Tübitak heyeti, üniversitemizşe iş birliği seviyesini yükseltme kararı aldı' diye konuştu.

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Hüseyin Güngör de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ilk defa İran'dan bir heyetin Başkonsolosluk binasında Türk yetkililerle görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür görüşmelerin devam etmesini umduklarını kaydetti.

Bazı Türk üniversitelerle merkezi Tebriz olan Doğu Azerbaycan'daki üniversitelerle iş birliğinin geliştirmeye başladığını ifade eden Güngör, bunlardan Sakarya Üniversitesi'nin örnek olarak gösterdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489