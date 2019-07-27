Son 10 yılda dünyanın en iyi 100 filmi arasında İran'dan da bir film yer aldı

Listenin 45. sırasında yer alan 'Bir Ayrılık'ın başrol oyuncuları Leyla Hatemi ile Peyman Moadi, en etkili 50 oyuncu arasında sırasıyla 36. ve 37. oldu.

2010-2019 yıllarını kapsayan bu listede, İran'dan 'Bir Ayrılık, 45. sırada yer alarak İran sinemasına bir kez daha gururu yaşattı.

Bir Ayrılık, Asger Ferhadi tarafından yönetilen ve Leyla Hatemi, Peyman Moadi, Şahab Hüseyni, Sare Bayat ile Sarina Ferhadi'nin oynadığı 2011 İran drama filmi. Boşanmış bir orta sınıf İranlı çifti ile yaşlı babası için alt sınıf bir bakıcı tutmasını izleyen entrikaları konu edinmektedir. 61. Berlin Film Festivali'nde En İyi Film dalında Altın Ayı ve En İyi Aktör ile En İyi Aktris dallarında Gümüş Ayı kazandı. Böylece Altın Ayı kazanan ilk İran filmi oldu. 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film seçildi.

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