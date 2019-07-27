İran filmlerinin Avrupa'dan Asya'ya aldığı yeni ödüller

Rıza Ferehmend'in yönettiği, Murtaza Şabani'nin yapımcılığını üstlendiği 'Barut Küpeli Kadınlar' isimli belgesel, Moldova'da düzenlenen Cronograf Film Festivali'nde Büyük Ödül, Seyirci Ödülü ve Ana Bölüm Nişanı'nı kazanmayı başardı.

Belgesel ve Deneme Sinemasını Yaygınlaştırma Merkezi ile Hakikat Belgesel Merkezi'nin iş birliği ile yapılan 'Barut Küpeli Kadınlar'da, IŞİD'le savaş cephesinde yer almasından kaynaklanan tüm toplumsal tehlike ve baskılarla mücadele eden bir savaş muhabirinin hikayesi anlatılıyor.

'Barut Küpeli Kadınlar' belgeseli ayrıca Almanya Leipzig, Paris Signes Nuit, Belçika Millenium ve Prag İran Film Festivali'nden çok sayıda ödül elde etmiştir.

17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Seul Animasyon ve Çizgi Film Festivali SICAF'ta ise Abbas Celali Yekta'nın yönettiği 'Deniz Oğlu' çizgi film, Güney Kore'de düzenlenen bu film festivalinin en iyi Asya filmi ödülünü almayı başardı.

'Deniz Oğlu'nun hikayesi şöyle:

'Bir çift, bir erkek çocukla birlikte duvar üzerinde yaşamaktadır. Çocuğun karı koca ile birlikte aynı evde yaşaması, onların hayatında değişiklere neden olur'.

Muhammedali Süleymanzade'nin yönettiği 'Siyah ya Beyaz' animasyonu da İspanya 42. Elçe Animasyon Film Festivali'nde izleyici ile buluşacak.

'Siyah ya Beyaz'da kuru, gri renkli ve ölüme yüz tutmuş bir dünyaya girerek, genç bir zebranın dikkati çeken bir kelebeğin hikayesi anlatılıyor. Animasyon 12 dakikadır.

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