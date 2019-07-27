2 İran tankeri 2 ay sonra Brezilya'da yakıt ikmali yapabildi

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'ABD'nin yaptırımları nedeniyle Brezilya'nın kamu şirketi Petrobras'ın yakıt ikmali yapmaktan kaçındığı bu iki gemi, 2 ay önce Brezilya'nın Paranagua limanında demirlemişti. Peyam-i Derya Sefiran Gemicilik Şirketi'nin teknik ve hukuki takipleri sonucu bu iki gemi, yakıt ikmali yapabildi.' dedi.

Peyam-i Derya Sefiran Gemicilik Şirketi'ne ait Terme ve Bavend isimli İran gemisi, iki aydan beri İran'dan Brezilya'ya yüklerini boşalttıktan sonra yakıt ikmali yapamadıkları nedeniyle Paranagua limanında kalmıştı.

Gemiler yakıt aldıktan sonra limanı terkedip İran'a dönecek.

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