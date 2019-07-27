İran'ın 'Metresi 6.5 Tümen'i Venedik Film Festivali'nde İran temsilcisi olarak yarışacak

Avrupa'nın en eski ve üç önemli film festivallerinden biri sayılan Venedik Film Festivali'nin 76.'sı her yıl yazın sonunda sinemaseverleri bir araya topluyor.

28 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 76. Venedik Film Festivali, şehrin Lido Adası'nda yapılacak. İranlı yönetmen Said Rustayi'nin yönetmenliğindeki 'Metresi 6.5 Tümen' isimli film, festivalin Ufuklar dalında diğer 17 filmler yarışacak.

Peyman Moadi, Neviz Muhammedzade ve Perinaz İzedyar'ın başrollerini paylaştığı 'Metresi 6.5 Tümen', İran temsilcisi olarak festivalde yer alacak.

Venedik Film Festivali, dünyanın en eski film festivalidir. 1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başlamıştır ve o tarihten bu yana her yıl Ağustos sonu ya da Eylül başında Venedik'teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en prestijli film festivallerindendir ve Venedik Bienali'nin bir parçasıdır.

Festivalin başlıca ödülleri en iyi filme verilen Leone d'Oro (Altın Aslan) ve en iyi erkek ve kadın oyunculara verilen Coppa Volpi'dir.

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