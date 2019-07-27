İranlı tekvandocular 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti

26 Temmuz'da Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 17. Uluslararası Ürdün Tekvando Şampiyonası'nda tekvandocularımız 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

İran'dan Hadipur -58 kg'de altın, Aşurzade ve Merdani sırasıyla -63 ve +87 kg'de birer gümüş madalyayı boynuna taktı.

Hadipur Ürdün, Umman, Pakistan ve Tayland'dan rakiplerini yenerek altın madalya kazanırken, Aşurzade ise Suudi Arabistan ve Ürdünlü rakiplerini yendi, ancak Türk tekvandocuya yenilerek ikinci oldu.

Öte yandan Merdani de Cezayir ve Ürdünlü tekvandocuları yendikten sonra diğer bir Ürdünlğ tekvandocuya karşı sahadan yenik ayrılarak gümüş madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489