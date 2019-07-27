27 Temmuz 2019 - 10:41
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News Code 83412601
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı:

Erak Reaktörü'nün yenileme süreci iyi şekilde devam ediyor

Erak Reaktörü'nün yenileme süreci iyi şekilde devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Erak Reaktörü'nün yenileme süreci ve işlemlerinin Çin ve İngiltere'nin iş birliği ile iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

'İran, Çin ve İngiltere'den oluşan Erak Reaktörü Ortak Yenileme Komitesi, çalışmalarını uygun bir düzeyde sürdürüyor. Birkaç aylık duraksamanın ardından Erak Reaktörü'nün yenielem süreci hızlanmıştır' diyen Salihi, şu ifadelere yer verdi:

'Rekatörün yenilenmesi ile ilgili gerekli cihazların temini konusunda siparişler verilmiş ve ilgili cihaz ve makinalar hazırlanmaktadır. İran elektriğinin %2.7'si Buşehr Nükleer Santrali'ndensağlanıyor ve iki hafta sonta Buşehr 2 Nolu Nükleer Santrali'nin inşasına başlanacak.'

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