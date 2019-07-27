Erak Reaktörü'nün yenileme süreci iyi şekilde devam ediyor

'İran, Çin ve İngiltere'den oluşan Erak Reaktörü Ortak Yenileme Komitesi, çalışmalarını uygun bir düzeyde sürdürüyor. Birkaç aylık duraksamanın ardından Erak Reaktörü'nün yenielem süreci hızlanmıştır' diyen Salihi, şu ifadelere yer verdi:

'Rekatörün yenilenmesi ile ilgili gerekli cihazların temini konusunda siparişler verilmiş ve ilgili cihaz ve makinalar hazırlanmaktadır. İran elektriğinin %2.7'si Buşehr Nükleer Santrali'ndensağlanıyor ve iki hafta sonta Buşehr 2 Nolu Nükleer Santrali'nin inşasına başlanacak.'

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