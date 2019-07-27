İran ve Fransa, ilişkilerinin yeni sayfasının eşiğinde

Açıklamada, İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının telefonda görüşmesi, dışişleri bakanları Zarif ve Le Drian'ın defalarca ve çeşitli zamanlarda görüşmesi ve iki ülke büyükelçilerinim atanması, ikili ilişkilerin yeni dönemine ışık tutacak belli başlı gelişmeler olarak aktarıldı.

İran'ın Paris Büyükelçiliği twitter hesabından yapılan açıklamanın devamında, 'Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'nın İran ziyareti ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın geçen hafta Paris'e yaptığı ziyarete baktığımız zaman, bu iki köklü ülkenin gerektiği takdirde ve uluslararası ve bölgesel arenadaki düzensizliğe rağmen, uygun ortamda iletişime geçerek ikili ve çok boyutlu ilişkilerde kazançlı adımlar atabilir' denildi.

Paylaşımın devamında şu ifadeler kullanıldı:

'Cumhurbaşkanı Ruhanş ile Fransız mevkidaşı Macron'un çabaları sonucu, çok taraflılık, barış, istikrar ve güvenlik gibi meseleler pekişebilir. Bu tür iş birliği ve iletişimin önemini artıran husus, aktif diplomasi geçmişinin iyi kullanılarak, daha iyi bir dünya yaratmaya dönük çalışmalara hız verilmesidir. Bu yeni dünyada cahiller, silah tüccarları, şiddet yanlıları, savaş çığırtkanlığı yapanlarşa teröristlerin poliyikalarından kaynaklanan tansiyonların düşürülmesi hedeflenmektedir.'

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