27 Temmuz 2019 - 10:15
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İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı tarih yazdı

İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı tarih yazdı

Tahran, IRNA- İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Brezilya'yı yenerek ilk defa Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası finaline çıktı ve tarih yazdı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya gelen İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, rakibine karşı sahadan 3-0 galip ayrılarak, finale yükseldi.

25-20, 25-14 ve 25-17 setlerle rakibi Brezilya'ya karşı galip gelen Millilerimiz, önceki 6 maçında tüm rakiplerini yıkıp geçen Brezilya'ya acımadı ve adınmı altın harflerle kupa tarihine yazdı.

Diğer yarı final maçında İtalya, 3-1 skorla Rusya'yı yenerek finale çıktı ve şampiyon olmak için Millilerimizle mücadele edecek.

İran sadece 2007 yılında Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın yarı finaline kadar yükselmiş ve o dönem üçüncü olmuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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