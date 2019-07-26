Hamas, İran ziyaretinin tarihi ve stratejik olduğunu nitelendirdi

Filistin Safa Ajansına açıklamada bulunan Auri, bu ziyaretin İslam ümmetinin zor döneminde ve Filistinn karşıtı planların arttığı ve bölgedeki gergien üst seviyede olduğu bir dönemde gerçekleştiğini ve bundan dolayı tarihi ve stratejik olduğunu söyledi.

Aruri, ‘’İran, Gazze şeridinin ablukasına rağmen Filistin’e yardım için hazır olduğunu belirtti. İranlılar Filistini desteklemekten utmuyorlar, bizim İrann ile ilşkilerimiz İslam dünyasının Siyonist rejim aleyhindeki birliğine yöneliktir ve hiçbir Arap ülkesine karşı değildi.’’ dedi.

Bazı Arap ülkelerinin Hamas üyeleri ve sempatizanlarını tutuklamalarının üzücü olduğunu belirten Aruri, bunun bu ülkelerin tarihinde kara bir leke olacağını söyledi.

Aruri, siyonizm ve bölgeyi İsrail işgaline uygun dizayn etmeye çalışan ABD hegemonyasına karşı direniş için İran ile tek yönlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini Tahran'a net şekilde açıkladıklarını söyledi.

Aruri, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planına ilişkin Arap ve İslam dünyası halklarının bu yönde oluşturulacak, İsrail'in de içinde bulunduğu yeni eksenin karşısında olduğunu vurguladı.

Aruri, bu yeni eksenin Orta Doğu'da İsrail'i normalleştirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, cumartesi günü başlayan dört günlük ziyaret kapsamında İslam İkılabı RRehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer bazı üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

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2012