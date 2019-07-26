Tahran ve Dakar tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Senegal’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, o ülke Cumhurbaşkanı Maki Sal ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve en son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gözden geçirdi.

Zarif, Senegal ziyareti ile ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, Senegal’de Cumhurbaşkanı Maki Sal, Dışişleri Bakanı ve Parlamento Başkanı ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerle ilgili önemli müzakereler yaptığını ve bu görüşmelerde İran’ın Afrika ile ilişkilerine verdiği öneme vurgu yaptıklarını söyledi.

Zarif, Parlamento Başkanı Mustafa Nias ile ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki ülke parlamento ilişkilerinin ve halklar arasındaki irtibatların artması eksenli bir görüşme gerçekleşmiştir.

Zarif, Senegal öncesi BM toplantısına katıldıktan sonra Venezuela, Nikaragua ve Bolivya’da temaslarda bulunmuştu.

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2012