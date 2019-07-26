26 Temmuz 2019 - 10:45
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Zarif, Tunus Cumhurbaşkanı vefatından dolayı başsağlığı diledi

Zarif, Tunus Cumhurbaşkanı vefatından dolayı başsağlığı diledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Tunus Cumhurbaşkanının vefatından dolayı Tunuslu meslektaşına başsağlığı diledi.

Zarif, meslektaşı Hamis El Cehinavi’ye yolladığı başsağlığı mesajında, ‘’Hür bir seçimle büyük Tunus halkı tarafından seçilen Merhum Elbaji Gaid El Sibsi’nnin vefatından dolayı derin üzüntü duymaktayım. ‘’ dedi.

Zarif mesajında, El Sibsi’nin ailesine, Kardeş Tunus devleti ve milletine başsağlığı dileyerek, İran’ın Tunus devleti ve milletlinin yanında olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada El Sibsi’nin askeri bir hastanede vefat ettiği bildirildi.

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2012

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