İran Milli Futbol takımı Asya kıtasının zirvesinde

Bugün yapılan açıklamada, İran takımının birincilik tahtını koruduğu bildirildi.
Dünya sıralamasında daha önce 20. Sırada yer alan İran Milli Futbol takımı 23. Sıraya gerilemiştir.
İran takımı resmi karşılaşması olmaması ve büyük turnuvalara katılmamasından dolayı 20. Sıradaki yerini koruyamamıştır.
Sıralamada, Belçika, Brezilya, Fansa, İngiltere, Uruguay, Portekiz, Hırvatistan, Kolombiya, İspanya ve Arjantin bir ile 10. Sıralarda yer aldılar.
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2012
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