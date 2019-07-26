Tacikistan, İran yardımları ile elektrik ihracatçısı konumuna geçti

İran Ticaret, Sanayi, Madden ve Tarım Odası Başkanı Gholamhoseyn Şafii ile görüşen Zaidov, iki ülkenin ortak kültürel ve sosyal yakınlıklarına değinerek, iki ülke ticaret hacminin azalmasını eleştirerek, ilişkilerin daha sıcak hale gelmesini istedi.

İki ülkenin bir çok kapasiteler ve imkanları olduğunu ifade eden Zahidov, bu imkanlar ve kapasitelerle iki ülkenin uzun vadede iyi ekonomik ve ticari ortaklar haline gelebileceklerini söyledi.

Son aylarda iki ülke arasında önemli üst düzey istişareler yapıldığını belirten Zahidov, bu istişarelerle birlikte iki ülke ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Şafii de iki ülke arasındaki ortak noktaların kendine has olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda iki ülkenin inşaat ve yol alanında iyi ilişkileri olduğunu belirterek, mevcut ilişkiler düzeyinin artması temennisinde bulundu.

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2012