İran’ın yıldızlar takımı 3. Kez Tekvando Asya şampiyonu oldu

Karşılaşmalara toplan 233 tekvandocu katılmıştı.

İran takımından sonra Güney Kore 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz ve toplam 109 puan ile ikinci, Tayland ise 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz ve 92 puan ile 3. Sırada yer aldı.

Karşılaşmalarda İran erkekler takımı 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz ile 78 puan kazanıp birinciliği elde ederken Güney Kore 3 altın, iki bronz ve 55 puan ile ikinci, Tayland bir altın, 3 gümüş, iki bronz ve 44 puan ile 3. Oldu.

Kızlarda ise İran takımı 5 altın, iki bronz ve 70 puan ile Asya şampiyonu olurken, Güney Kore bir altın, 5 gümüş bir bronz ve 54 puan ile ikinci ve Tayland 3 altın, bir gümüş ve bir bronz ve 48 puan ile 3. Oldu.

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2012