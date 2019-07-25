Sebelan eteklerinde üretilen arı sütü

Bu ürün üretimini dikkat, zarafet ve daha fazla zaman almakta fakat bölgedeki arıcılar baldan daha ekonomik olduğundan bu ürünü üretmeği tercih etmekteler.

Erdebil, Meşkinşehr ve Halhal kentlerinde sadece 220 kg gerçek arı sütü üretilmekte ve şu an bölgede arıcılıkta faaliyet gösteren 15 kişi bu işle uğraşmaktadır.

Arı sütü, kolestrol düşürülmesi, hormonların dengelenmesi, cinsel hastalıkların tedavisi, kemiklerin güçlenmesi, iştahın artması, damar sertleşmesinin tedavisi, romatizma hastalıkları iyileşmesi, vücudun direncinin artması, erken yaşlanmayı önlemede etkili bir üründür.

Bölgede üretilen arı sütünün her bir gramının fiyatı yaklaşık bir dolar civarınnndadır.

Erdebil ilinde 366 bin arı kovanı mevcuttur ve yılda bu bölgede 6 bin ton bal üretilmektedir. Erdebil’deki her kovan’dan ortalama 19 kg bal üretilmekte ve bölgedeki üretilen bal yüksek yaylalarda üretildiği için yüksek kaliteye sahiptir.

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2012