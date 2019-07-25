Tevkif edilen İngiliz tankeri ile ilgili İran tarafından BMGK’ya mektup gönderildi

Dün gönderilen mektupta İngiliz tankerinin geçen Cuma bir İran balıkçı gemisin çarpıp hasar verdikten sonra tüm ikazlara rağmen kaçmaya çalıştığı ve kaçış esnasında da uyarı sistemlerini kapatarak, yolunu değiştirdiği ve seyir güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi.

Mektupta tankerin çarptığı balıkçı gemisi mürettebatının yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edilerek, geminin tevkif hükmünün yerel yargı yetkililer tarafından verildiği ve bu hususta araştırmanın yapıldığı ifade edildi.

Uluslararası kuralları gereği seyir güvenliğinin sağlanması için İran’ın uyguladığı prosedürün yasal olduğu ifade edile mektupta, İngiltere’nin bu konu ile ilgili Güvenlik Konseyine gönderilen mektuptaki iddialar reddedildi.

Mektupta, İran’ın uygulamasının amacının kanunlar ve kuralların uygulanması, hassas Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında denizcilik güveliğinin sağlanması olduğu ifade edildi.

Mektupta Riyah gemisine el konulması olayına da değinilerek, bu geminin kaçak yakıt taşıdığı ifade edildi.

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2012