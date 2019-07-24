24 Temmuz 2019 - 18:07
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News Code 83410346
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General Selami: Amerika’nın İran İHA’sını düşürdüğü iddiası büyük yalandır

General Selami: Amerika’nın İran İHA’sını düşürdüğü iddiası büyük yalandır

Tahran, IRNA- Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, ‘’Resmi olarak, İran’dan bir İnsansız Hava Arasının (İHA) düşürülmediğini ilan ediyorum, düşmanlar eğer yapabiliyorlarsa İHA’nin İran’a ait olduğuna dair film veya parçaları gösterebilirler. ‘’ dedi.

General Selami, ‘’Günümüz dünyasında kimse delil olmadan bir sözü kabul etmez. İran İHA’sı 3 saat 40 dakika Fars Körfezi suları üzerinde uçuştaydı ve bölgedeki gemilerden direkt görüntüler göndermişti. Bu görüntüleri bir bölümü İran halkı ve dünya kamuoyu için yayınladık. ‘’ dedi.

İran Devrim Muhafızları bir ay önce (20 Haziran) Amerika’ya ait ileri teknoloji bir İHA’yı İran sırlarına tecavüz ettiği için düşürmüş ve İHA’ya ait parçaları da göstermişti.

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2012

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