General Selami: Amerika’nın İran İHA’sını düşürdüğü iddiası büyük yalandır

General Selami, ‘’Günümüz dünyasında kimse delil olmadan bir sözü kabul etmez. İran İHA’sı 3 saat 40 dakika Fars Körfezi suları üzerinde uçuştaydı ve bölgedeki gemilerden direkt görüntüler göndermişti. Bu görüntüleri bir bölümü İran halkı ve dünya kamuoyu için yayınladık. ‘’ dedi.

İran Devrim Muhafızları bir ay önce (20 Haziran) Amerika’ya ait ileri teknoloji bir İHA’yı İran sırlarına tecavüz ettiği için düşürmüş ve İHA’ya ait parçaları da göstermişti.

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2012