Airbus uçak motorunun tamiri ve değişimi İranlı mühendisler tarafından yapıldı

İran Air firması yetkililerinden Rahim Bağban yaptığı açıklamada, uçak motorları uçuşların önemli göstergelerindendir ve motor parametrelerinde en küçük bir halel uçuşların iptali ile sonuçlanmaktadır.

Bağban, bir Airbus 300-600 uçağın motorundaki bazı arızalardan dolayı bu uçak motorunun dün akşamdan beri İranlı mühendislerin çabası ile 24 saatten daha az bir sürede değiştirildiğini ifade ederek, bu uçağa daha önceden tamirinin yapıldığını söyledi.

Bağban, motor değişiminin normalde 3 gün sürede gerçekleştiğini fakat hac dönemi olmasından ve uçakların hacıların taşınmasında duyulan ihtiyaçtan dolayı İranlı mühendislerin tamiri en kısa sürede yaptığını söyledi.

İran Air 4 adet Airbus 300-600 uçağa sahiptir ve motoru değiştirilen uçak 23 yaşındadır.

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2012