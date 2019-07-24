24 Temmuz 2019 - 17:54
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News Code 83410323
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Airbus uçak motorunun tamiri ve değişimi İranlı mühendisler tarafından yapıldı

Airbus uçak motorunun tamiri ve değişimi İranlı mühendisler tarafından yapıldı

Tahran- IRNA- Bir Airbus 300-600 uçağının motorun bir günden daha kısa bir süre zarfında İranlı mühendisler tarafından gerçekleştir.

İran Air firması yetkililerinden Rahim Bağban yaptığı açıklamada, uçak motorları uçuşların önemli göstergelerindendir ve motor parametrelerinde en küçük bir halel uçuşların iptali ile sonuçlanmaktadır.

Bağban, bir Airbus 300-600 uçağın motorundaki bazı arızalardan dolayı bu uçak motorunun dün akşamdan beri İranlı mühendislerin çabası ile 24 saatten daha az bir sürede değiştirildiğini ifade ederek, bu uçağa daha önceden tamirinin yapıldığını söyledi.

Bağban, motor değişiminin normalde 3 gün sürede gerçekleştiğini fakat hac dönemi olmasından ve uçakların hacıların taşınmasında duyulan ihtiyaçtan dolayı İranlı mühendislerin tamiri en kısa sürede yaptığını söyledi.

İran Air 4 adet Airbus 300-600 uçağa sahiptir ve motoru değiştirilen uçak 23 yaşındadır.

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2012

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