Ünlü İranlı yönetmene Japonya'dan fahri diploma

Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği yayınladigi bildiride , 16 Temmuz 2019'da Japonya devleti , Japonya Dışişleri Bakanı tarafından Tebriziye fahri diploma verilmesini onayladıgini bildirdi

2001 yılında, Tebrizi ortak bir Japon-İran filmi olan "Rüzgarın Halısı" filmini yönetmesinin yanı sıra, Japonya ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıldönümü vesilesiyle "Yeni Ay Oteli" filmini çekti.

Tebrizi, Japonya ile İran arasında kültürel değişimlerin gelişmesinde sinema aracılığıyla önemli rol oynamıstir

Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği Kemal Tebrizi'nin her zamanki gibi Japonya ile İran arasındaki kültürel ve sanatsal isbirligini geliştirmek için çalışmaya devam etmesini umuyor.

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