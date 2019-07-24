24 Temmuz 2019 - 14:50
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İran Badarak Ayinleri için dünya Ermenilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

İran Badarak Ayinleri için dünya Ermenilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yeralan Batı Azerbaycan iline bağlı Çaldıran ilçesi, Badarak Ayini adıyla dünya Ermenilerinin bir arada toplanacağı büyük ayin için bugünlerde hazırlıklarını devam ediyor. Bu ayin Çaldıran ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Kara Kilise isimli mekanda her yıl 25-27 Temmnuz tarihleri arasında düzenlenir.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler için dinlenme, konaklama, tedavi ve tıp tesis ve imkanları sağlanmakta ve en az 5 bin kişinin ayine katılması bekleniyor.

Çaldıran'ın Kara Kilise mekanında düzenlenecek bu ayinin bu yıl 65.'si düzenlenecek.

Dünya Ermenilerinin her yıl İran'da ayin düzenlemesi, bu ülkede etnik ve azınlıkların barış içinde yaşamasının bir simgesi olarak görülmelidir. Bu, İran'da farklı dini azınlık gruplarının İran'da açıkça ve serbestçe dini ayinlerini yerine getirebildiğini ve İran İslam Cumhuriyeti ile İran halkının trüm semavi dinlere yönelik saygı gösterdiklerini gözler önüne sermektedir.

Bu ayine İran Ermenilerinin yanı sıra Ermenistan, Suriye, Lübnan, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Kanada ve diğer birçok ülkede yaşayan Ermeni katılacak.

İran ve dünya Ermenileri bu ayinde Allah nezdinde dua okumak, kurbanlık kesme ve Badarak ayininde çocuklarını vaftiz etmek gibi törenler yaparak, kutlama yapar.

Kökeni 7. Yüzyıla kadar dayanan Kara Kilise veya Kutsal Tataos, İran'ın kuzeyubatı bölgesinde yer alan en güzel tarihi eser ve mekanlardan biri olarak her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor.

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