İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda İtalya takımına yenildi

Millilerimiz ilk maçta Arjantin'le karşılaşmadan 3-1 yenildi.

Millilerimiz İtalya'ya karşı maçın üçüncü setini 25-20 kazanırken birinci seti 25-23, ikinci seti 25-22 ve dördüncü seti 31-29 yenilgi ile bitirdi.

İran 21 Yaş Altı Voleyboö Milli Takımı, üçüncü mücadelede Bahreyn ile karşı karşıya gelecek ve yarı finale katılmak için Bahreyn'i yenmesi gerekmektedir.

Behruz Atayi İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görev yapıyor.

İran, Arjantin, İtalya ve Bahreyn ile aynı grupta yer alıyor. Gruptaki en iyi 2 takım şampiyonanın yarı finaline yükselecek.

Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası 18-27 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmektedir.

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