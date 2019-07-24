Tebriz'de 8 ticari fuar faaliyete başladı

23 Temmuz'da başlayan bu fuarlar, 26 Temmuz tarihine kadar faaliyete devam edecek. Fuarlar 16-22 saatleri arasında ziyaretçilerini ve uzmanları bekliyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı ve yerli şirketlerin katılımıyla faaliyet eden Uluslararası Deri, Çanta ve Ayakkabı Sanayi Fuarı'nda deri sanayiinde kullanılan makinalar, türlü köpük varakları, deri reklam hediyelik eşya, hakketme cihazları, sentetik tekstik ve lazer kesme gibi işlerde kullanılan cihazlar gözler önüne serilecek.

Öte yandan 16. Uluslararası Kozmetik ve Sağlık Ürünleri Fuarı, 27. Uluslararası Beyaz Eşya Fuarı, 23. Uluslararası Baskı Makinaları ve Baskı Sanayi Fuarı, 18. Uluslararası Reklam ve Pazarlama Sanayi Fuarı, 20. Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı, 13. Uluslararası Tatlı ve Çikolata Fuarı ile 6. Uluslararası İçecek ve Ham Maddeleri Fuarı bugünlerde açık olacak.

Bütün bu fuarlarda başta Türkiye olmak üzere diğer birkaç ülke aktif olarak bulunacak.

Tebriz Uluslararası Fuarlar Merkezi 50 bin metrekare üstü kapalı salon kapasitelidir.

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