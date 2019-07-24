Cumhurbaşkanı Ruhani: İran asla müzakere fırsatını kaçırmamış ve kaçırmayacaktır

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son haftalarda hem ülke içinde ve hem AB ve diğer bölgelerde diplomatik hareketliliğin yaşandığına dikkati çekerek, 'İktidara geldiğim gündne beri (2013) siyasi sahada ve olası uzlaşmalar alanında çıkmazların ortadan kaldırılması yönünde çaba gösterdik' diye konuştu.

İran nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmak için 3. adıma hazır

'AB ve diğer ülkelerle iletişim ve temas halindeyiz, ancak bugüne kadar istenen düzeye ulaşamadık. Çünkü onların önerileri dengeli ve uygun değildir. Biz buna rağmen siyasi faaliyet sürecine devam edeceğiz ve sonuca varmadığımız ve 60 günlük sürenin bitmesi durumunda, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerin azaltılması ile ilgili üçüncü adımı da atacağız' diyen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Savaş ve gerilim peşinde değiliz, Aynı anda zorbalığı kabul etmiyor ve zorbalığa karşı boyun eğmeyiz. Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boüazı'nın güvenliği İran için büyük önem ifade ediyor. Hürmüz Boğazı çok önemli bir konuma sahip ve bu boğazla Fars Körfezi'nin güvenliğinin sağlanmasının asıl sorumlusu, İran ve diğer komşu ülkelerin üzerinedir. Bu başka ülkeleri ilgilendirmiyor ve İran halkı her daim Fars Körfezi'nin koyurucusu olagelmiştir.

Kimsenin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda düzeni bozmasına izin vermeyiz. Biz bütün bunlara rağmen savaş ve askeri çarpışma niyetinde değiliz.'

Ruhani ayrıca İran güvenlik ve adli mercilerinin ABD casusluk ağına yönelik yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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